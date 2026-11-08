Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Семак о состоянии Соболева и его невызове в сборную: «Сейчас ему не хватает свежести»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Александр Соболев.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Ростовом» (2:2) в матче 14-го тура РПЛ отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать форварда сине-бело-голубых Александра Соболева на игры национальной команды в ноябре.

В матче с «Ростовом» Соболев провел на поле 63 минуты и не отличился результативными действиями. Всего у 29-летнего нападающего 13 мячей и 3 голевые передачи в 16 матчах сезона-2026/27.

— Что с Соболевым? Почему Карпин говорит, что не вызывает его по состоянию здоровья?

— Это надо у Валерия я Георгиевича спросить, я не имею отношения абсолютно. Да, Саша пропустил какое-то время, но прошлую игру хорошо провел. Сейчас физически ему не хватает свежести. Да и Фелипе Аугусто болел на неделе. Два наших нападающих перенесли вирусные заболевания и сейчас не в оптимальных кондициях. С этим и была связана замена Соболева — освежить игру, ускорить.

Сборной России предстоит провести два BetBoom товарищеских матча — против Узбекистана (12 ноября) и Венесуэлы (17 ноября).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Соболев
Валерий Карпин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Читайте также
«Мое тело не готово к соревнованиям». Рыбакина снялась с Итогового турнира WTA
Елена Чайковская о Гран-при Китая: "Я в восторге от наших мужиков!"
«Не так плохо». Никишин вернулся и поучаствовал в разгромной победе «Каролины»
Популярное видео
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Без Соболева и Глушенкова. Объявлен итоговый состав сборной России на матчи в ноябре
Тренер сборной России Карпин: «С Узбекистаном и Венесуэлой у нас будет возможность проверить себя на хорошем уровне»
Кафанов: «Сафонов на сегодняшней день как был, так и остается номером один в сборной»
Тренер сборной России Карпин объяснил отсутствие Соболева и Захаряна в заявке команды на ноябрьские матчи
Сафонов, Головин и Батраков вошли в состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
Романцев отреагировал на решение Карпина не вызвать Глушенкова в сборную России
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Тренер «Зенита» Семак о ничьей с «Ростовом»: «Обидно пропускать, обидно терять очки»
Тренер «Ростова» Кириченко о матче с «Зенитом»: «Мы однозначно заслужили ничью»
Победный гол Пруцева и удаление Максименко: «Спартак» обыграл «Акрон»
«Балтика» — «Динамо» Махачкала: гости открыли счет на 4-й минуте
«Зенит» сенсационно потерял очки. Энрике исполнил шедевр, а «Ростов» показал характер
Глушенков стал первым игроком «Зенита» после Дзюбы в 2021-м с результативными действиями в шести матчах РПЛ подряд
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер «Ростова» Кириченко о матче с «Зенитом»: «Мы однозначно заслужили ничью»

Тренер «Зенита» Семак о ничьей с «Ростовом»: «Обидно пропускать, обидно терять очки»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов 2 : 2
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости