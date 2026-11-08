Семак о состоянии Соболева и его невызове в сборную: «Сейчас ему не хватает свежести»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Ростовом» (2:2) в матче 14-го тура РПЛ отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать форварда сине-бело-голубых Александра Соболева на игры национальной команды в ноябре.

В матче с «Ростовом» Соболев провел на поле 63 минуты и не отличился результативными действиями. Всего у 29-летнего нападающего 13 мячей и 3 голевые передачи в 16 матчах сезона-2026/27.

— Что с Соболевым? Почему Карпин говорит, что не вызывает его по состоянию здоровья?

— Это надо у Валерия я Георгиевича спросить, я не имею отношения абсолютно. Да, Саша пропустил какое-то время, но прошлую игру хорошо провел. Сейчас физически ему не хватает свежести. Да и Фелипе Аугусто болел на неделе. Два наших нападающих перенесли вирусные заболевания и сейчас не в оптимальных кондициях. С этим и была связана замена Соболева — освежить игру, ускорить.

Сборной России предстоит провести два BetBoom товарищеских матча — против Узбекистана (12 ноября) и Венесуэлы (17 ноября).