«Балтика» — «Динамо» Махачкала: Хиль не реализовал пенальти на 45+6-й минуте

«Балтика» не смогла сравнять счет в концовке первого тайма домашнего матча с махачкалинским «Динамо» в 14-м туре РПЛ.

На 45+6-й минуте пенальти не реализовал форвард Брайан Хиль.

11-метровый был назначен за фол Джавада Хоссейннеджада на Эдуардо Андерсоне. Главный арбитр Сергей Иванов принял решение о назначении пенальти после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.