«Балтика» — «Динамо» Махачкала: Хиль не реализовал пенальти на 45+6-й минуте
«Балтика» не смогла сравнять счет в концовке первого тайма домашнего матча с махачкалинским «Динамо» в 14-м туре РПЛ.
На 45+6-й минуте пенальти не реализовал форвард Брайан Хиль.
11-метровый был назначен за фол Джавада Хоссейннеджада на Эдуардо Андерсоне. Главный арбитр Сергей Иванов принял решение о назначении пенальти после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.
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|
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|14
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|3
|32-15
|31
|
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|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
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|Крылья Советов
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|4
|6
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|18
|
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|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|13
|4
|5
|4
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|
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|8
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|
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|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
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|
13
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|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
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|9-23
|6
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30 тур
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|2 : 0
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|2 : 1
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|2 : 2
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
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