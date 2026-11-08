«Зенит» — «Ростов»: Андраде забил в свои ворота, счет стал равным

Защитник «Зенита» Кевин Андраде забил в свои ворота в матче 14-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:1.

На 53-й минуте колумбиец неудачно сыграл после сейва голкипера петербуржцев Богдана Москвичева: мяч отскочил в ногу, а затем — в ворота.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».