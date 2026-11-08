Тренер «Зенита» Семак о ничьей с «Ростовом»: «Обидно пропускать, обидно терять очки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Ростовом» (2:2) в матче 14-го тура РПЛ.

«К сожалению, результат не тот, который мы хотели сегодня увидеть. По матчу — наверное, начало, первые минут 30, мне больше понравились. Дальше немножко отдали инициативу сопернику. Второй тайм больше получился нервный — много борьбы, единоборств.

Мячи, которые мы пропустили, — тоже, к сожалению, очень простые: первый — в свои ворота, второй — тоже проиграли единоборство — прострел, три игрока мимо мяча пролетели, и мяч достался игроку соперника, после чего они сравняли счет.

Конечно, обидно пропускать, обидно терять очки. Будем готовиться к возобновлению чемпионата», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» с 31 очком после 14 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 19 очками идет шестым.

В следующем туре петербуржцы 21 ноября сыграют на выезде с «Рубином», а ростовчане 20 ноября примут «Крылья Советов».