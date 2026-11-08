«Зенит» — «Ростов»: полузащитник гостей Комаров сравнял счет на 83-й минуте

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров сравнял счет в матче 14-го тура РПЛ против «Зенита» — 2:2.

Хавбек отличился на 83-й минуте после прострела в штрафную сине-бело-голубых от Андрея Ланговича.

Гол в ворота «Зенита» стал для Комарова пятым в сезоне-2026/27.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».