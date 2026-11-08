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«Жоао Виктор, ты куда выносишь?! Руки у Кордобы не увидел. А за что ругать Лусиано?» Гришин — о поражении ЦСКА

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Джон Кордоба и Александр Гришин.
Фото ФК «Краснодар», ПФК ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин — о причинах поражения армейцев в Краснодаре (2:4).
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
4:2
ЦСКА

Лукин не удержал Кордобу, потом Жоао Виктор совершил необъяснимый вынос...

— В чем видите главную причину поражения ЦСКА от «Краснодара»? В первом тайме армейцы смотрелись явно не хуже соперника, в том числе и по созданным моментам.

— Прежде всего нужно говорить о серьезных ошибках армейцев в обороне. Лукин не удержал Кордобу, потом Жоао Виктор совершил такой необъяснимый вынос... Команды из второй восьмерки еще могут тебе простить такие ляпы, но в играх против «Краснодара», «Зенита», «Спартака», «Динамо» за такое мгновенно наказывают! Что и произошло. Причем мы сейчас можем говорить о приличной игре армейцев до перерыва, забывая об одном важном моменте.

— Каком?

— Кордоба мог оформить дубль вскоре после своего первого гола. И о чем бы мы тогда сейчас рассуждали? Вспомните эпизод, когда накрыли Кисляка и форвард «быков» пробил из убойной позиции рядом со штангой. Все могло закончиться... С другой стороны, после этого упущенного хозяевами реального шанса ЦСКА действительно играл неплохо, создавал моменты. Где-то подвела реализация, где-то немного не повезло.

— Все поменялось после перерыва?

— Если быть точным, с 60-й по 85-ю минуту. «Краснодар» владел тотальным преимуществом. И счет мог бы быть и крупнее.

Глебов — это одна опция. Длинная передача на него, чтобы он куда-то убежал

— Дмитрий Игдисамов с первых минут выпустил Матеуса Алвеса, а не Глебова, так как хотел больше контролировать середину поля. Сработал ли его план?

— Судя по стартовой расстановке ЦСКА, армейцы собирались в первом тайме прежде всего контролировать мяч, чтобы «Краснодар» устал. При ничейном счете хозяев такой результат не устроил бы. Они вынуждены были бы побежать вперед, и тогда выход быстрого, скоростного Глебова на замену выглядел бы оправданным. Он получил бы свободное пространство за спинами защитников «Краснодара». Но, поскольку хозяева вели в счете и оборонялись достаточно низко, появление Глебова оказалось не слишком эффективным.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба празднует гол в&nbsp;ворота ЦСКА вместе с&nbsp;одноклубником Жуаном Батчи.«Краснодар» вернулся, ярко разбив ЦСКА. Сдержать такого Кордобу невозможно

— Вот как?

— Понимаете, Глебов — это одна опция. Длинная передача на него, чтобы он куда-то убежал. А если команда соперника обороняется низко, то Кирилл не слишком полезен. Потому что это не креативный футболист. У него просто есть хорошая скорость, и все.

Если мы посмотрим другие матчи ЦСКА, то увидим, что у армейцев все очень просто. Данилов получает мяч под левую ногу — следует длинная передача на фланг — на того же Глебова, если он в старте. То же самое можно сказать и про Жоао Виктора. С командами из второй восьмерки такая тактика нередко срабатывает. А тот же «Краснодар» вчера оборонялся низко, защитники не пускали себе за спину. Вот и все.

В общем, по нынешней игре ЦСКА в атаке все ясно. Понятно, как команда действует. От обороны, через длинные передачи (диагонали) на Глебова или Кругового.

— Олейников вчера не попал в игру?

— Олейников в каких-то матчах выглядит хорошо, а в каких-то просто теряется. Для меня это на самом деле загадка. Потому что он и в других командах так же играл. Вроде бы выдаст мощный матч, про него начинают говорить, а в следующей встрече ничего совсем не получается. То, что вчера он выпал из игры, очевидно. Поэтому его и заменили. Хотя можно было и Алвеса, и Облякова снимать одновременно. Кисляк вообще провалил матч. Что тут говорить? Два таких «привоза»...

Не понимаю, зачем Карасева позвали к монитору. Для меня это чистый гол

— Самый обсуждаемый в интернете эпизод — второй гол «Краснодара».

— Да ну, бросьте вы. Не было там никакой руки у Кордобы. Не подыгрывал он себе, нарушая правила.

Джон Кордоба.Кордоба вытаскивает «Краснодар» из кризиса. ЦСКА с такой игрой в обороне может не мечтать о медалях

— Уверены?

— Я вообще не понимаю, зачем Карасева позвали к монитору. Мяч же никак не крутился, значит, касания никакого не было. Если бы Кордоба подыграл себе рукой, то мяч полетел бы совсем по-другому. А мяч, повторюсь, вообще не крутился! Для меня это чистый гол.

— Но куда побежал Бориско?

— Не прочитал эпизод. Но у меня здесь вопросы даже не к голкиперу, а к Жоао Виктору. Ты куда выбиваешь, куда выносишь?! К воротам... Проблема в том, что он ошибается чуть ли не в каждом матче. И если против условного «Акрона» такие ляпы еще могут прокатить, то против «Краснодара» — извините... Чистый гол, что здесь еще обсуждать? Как бы я ни относился к ЦСКА, надо быть объективным: Карасев хорошо отработал в этой встрече.

Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»

С Кордобой у нас вообще никто из нападающих не сравнится. Ни Угальде, ни Тюкавин

— Вчерашний матч опять вскрыл проблему ЦСКА: у команды нет сильного центрального нападающего. Гонду старался, но какой у него КПД? Особенно если сравнивать его с тем же Кордобой?

— Да с Кордобой сложно кого-либо сравнивать в нашем чемпионате, когда колумбиец в порядке. Он всем все вчера показал. Но возьмите, например, «Оренбург» или «Ахмат». Разве там форварды сильнее, чем Лусиано и Мусаев? Мелкадзе и Конате разве сильнее? На фоне Кордобы, понятно, многие потеряются.

— Даже Тюкавин?

— Я бы Тюкавина и Угальде на одну ступень с Кордобой не ставил. Тюкавин за счет чего забивает? За счет того, что ему делают хорошие передачи в штрафную. Осипенко выполнил классный навес на последней минуте в Воронеже — Константин принес бело-голубым победу. Ну так вы делайте такие же выверенные передачи на Гонду и Мусаева — они тоже будут забивать!

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза и&nbsp;нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба спорят с&nbsp;арбитром Алексеем Сухим.Пять удалений, расизм, скандалы и миллионный штраф. Почему матчи ЦСКА и «Краснодара» превратились в войну?

— Думаете?

— Да. А что? По-другому-то никак. Здесь все упирается в то, создает ли команда моменты для своих форвардов или нет. А как играет ЦСКА? Всегда один из центральных нападающих действует спиной к воротам и вытягивает на себя защитников, чтобы Глебов или Круговой могли убежать в свободные зоны. При такой модели игры у Лусиано будет меньше шансов отличиться, чем у того же Тюкавина. Потому что динамовец действует в створе ворот.

Получается, что нападающие армейцев Мусаев и Лусиано — заложники этой системы. Они должны играть в недодачу, чтобы из-под них с одной стороны убегал Круговой, а с другой — Глебов. За счет этого освобождаются другие футболисты, которые и забивают голы. Поэтому глобально: за что тут ругать Гонду?

А, например, тактика «Спартака», «Краснодара» и «Динамо» подразумевает, что центральные нападающие — Угальде, Кордоба, Тюкавин — играют лицом к воротам, действуют непосредственно в штрафной и нацелены на завершение атак.

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Джон Кордоба
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Александр Гришин
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«Спартак» против топов и всех остальных — две разные команды. Почему так происходит?
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
7
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
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8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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 4
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