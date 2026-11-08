«Жоао Виктор, ты куда выносишь?! Руки у Кордобы не увидел. А за что ругать Лусиано?» Гришин — о поражении ЦСКА
Лукин не удержал Кордобу, потом Жоао Виктор совершил необъяснимый вынос...
— В чем видите главную причину поражения ЦСКА от «Краснодара»? В первом тайме армейцы смотрелись явно не хуже соперника, в том числе и по созданным моментам.
— Прежде всего нужно говорить о серьезных ошибках армейцев в обороне. Лукин не удержал Кордобу, потом Жоао Виктор совершил такой необъяснимый вынос... Команды из второй восьмерки еще могут тебе простить такие ляпы, но в играх против «Краснодара», «Зенита», «Спартака», «Динамо» за такое мгновенно наказывают! Что и произошло. Причем мы сейчас можем говорить о приличной игре армейцев до перерыва, забывая об одном важном моменте.
— Каком?
— Кордоба мог оформить дубль вскоре после своего первого гола. И о чем бы мы тогда сейчас рассуждали? Вспомните эпизод, когда накрыли Кисляка и форвард «быков» пробил из убойной позиции рядом со штангой. Все могло закончиться... С другой стороны, после этого упущенного хозяевами реального шанса ЦСКА действительно играл неплохо, создавал моменты. Где-то подвела реализация, где-то немного не повезло.
— Все поменялось после перерыва?
— Если быть точным, с 60-й по 85-ю минуту. «Краснодар» владел тотальным преимуществом. И счет мог бы быть и крупнее.
Глебов — это одна опция. Длинная передача на него, чтобы он куда-то убежал
— Дмитрий Игдисамов с первых минут выпустил Матеуса Алвеса, а не Глебова, так как хотел больше контролировать середину поля. Сработал ли его план?
— Судя по стартовой расстановке ЦСКА, армейцы собирались в первом тайме прежде всего контролировать мяч, чтобы «Краснодар» устал. При ничейном счете хозяев такой результат не устроил бы. Они вынуждены были бы побежать вперед, и тогда выход быстрого, скоростного Глебова на замену выглядел бы оправданным. Он получил бы свободное пространство за спинами защитников «Краснодара». Но, поскольку хозяева вели в счете и оборонялись достаточно низко, появление Глебова оказалось не слишком эффективным.
— Вот как?
— Понимаете, Глебов — это одна опция. Длинная передача на него, чтобы он куда-то убежал. А если команда соперника обороняется низко, то Кирилл не слишком полезен. Потому что это не креативный футболист. У него просто есть хорошая скорость, и все.
Если мы посмотрим другие матчи ЦСКА, то увидим, что у армейцев все очень просто. Данилов получает мяч под левую ногу — следует длинная передача на фланг — на того же Глебова, если он в старте. То же самое можно сказать и про Жоао Виктора. С командами из второй восьмерки такая тактика нередко срабатывает. А тот же «Краснодар» вчера оборонялся низко, защитники не пускали себе за спину. Вот и все.
В общем, по нынешней игре ЦСКА в атаке все ясно. Понятно, как команда действует. От обороны, через длинные передачи (диагонали) на Глебова или Кругового.
— Олейников вчера не попал в игру?
— Олейников в каких-то матчах выглядит хорошо, а в каких-то просто теряется. Для меня это на самом деле загадка. Потому что он и в других командах так же играл. Вроде бы выдаст мощный матч, про него начинают говорить, а в следующей встрече ничего совсем не получается. То, что вчера он выпал из игры, очевидно. Поэтому его и заменили. Хотя можно было и Алвеса, и Облякова снимать одновременно. Кисляк вообще провалил матч. Что тут говорить? Два таких «привоза»...
Не понимаю, зачем Карасева позвали к монитору. Для меня это чистый гол
— Самый обсуждаемый в интернете эпизод — второй гол «Краснодара».
— Да ну, бросьте вы. Не было там никакой руки у Кордобы. Не подыгрывал он себе, нарушая правила.
— Уверены?
— Я вообще не понимаю, зачем Карасева позвали к монитору. Мяч же никак не крутился, значит, касания никакого не было. Если бы Кордоба подыграл себе рукой, то мяч полетел бы совсем по-другому. А мяч, повторюсь, вообще не крутился! Для меня это чистый гол.
— Но куда побежал Бориско?
— Не прочитал эпизод. Но у меня здесь вопросы даже не к голкиперу, а к Жоао Виктору. Ты куда выбиваешь, куда выносишь?! К воротам... Проблема в том, что он ошибается чуть ли не в каждом матче. И если против условного «Акрона» такие ляпы еще могут прокатить, то против «Краснодара» — извините... Чистый гол, что здесь еще обсуждать? Как бы я ни относился к ЦСКА, надо быть объективным: Карасев хорошо отработал в этой встрече.
С Кордобой у нас вообще никто из нападающих не сравнится. Ни Угальде, ни Тюкавин
— Вчерашний матч опять вскрыл проблему ЦСКА: у команды нет сильного центрального нападающего. Гонду старался, но какой у него КПД? Особенно если сравнивать его с тем же Кордобой?
— Да с Кордобой сложно кого-либо сравнивать в нашем чемпионате, когда колумбиец в порядке. Он всем все вчера показал. Но возьмите, например, «Оренбург» или «Ахмат». Разве там форварды сильнее, чем Лусиано и Мусаев? Мелкадзе и Конате разве сильнее? На фоне Кордобы, понятно, многие потеряются.
— Даже Тюкавин?
— Я бы Тюкавина и Угальде на одну ступень с Кордобой не ставил. Тюкавин за счет чего забивает? За счет того, что ему делают хорошие передачи в штрафную. Осипенко выполнил классный навес на последней минуте в Воронеже — Константин принес бело-голубым победу. Ну так вы делайте такие же выверенные передачи на Гонду и Мусаева — они тоже будут забивать!
— Думаете?
— Да. А что? По-другому-то никак. Здесь все упирается в то, создает ли команда моменты для своих форвардов или нет. А как играет ЦСКА? Всегда один из центральных нападающих действует спиной к воротам и вытягивает на себя защитников, чтобы Глебов или Круговой могли убежать в свободные зоны. При такой модели игры у Лусиано будет меньше шансов отличиться, чем у того же Тюкавина. Потому что динамовец действует в створе ворот.
Получается, что нападающие армейцев Мусаев и Лусиано — заложники этой системы. Они должны играть в недодачу, чтобы из-под них с одной стороны убегал Круговой, а с другой — Глебов. За счет этого освобождаются другие футболисты, которые и забивают голы. Поэтому глобально: за что тут ругать Гонду?
А, например, тактика «Спартака», «Краснодара» и «Динамо» подразумевает, что центральные нападающие — Угальде, Кордоба, Тюкавин — играют лицом к воротам, действуют непосредственно в штрафной и нацелены на завершение атак.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
5
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
6
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
7
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|2 : 0
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2