Глушенков стал первым игроком «Зенита» после Дзюбы в 2021-м с результативными действиями в шести матчах РПЛ подряд

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков отметился голевой передачей в домашнем матче 14-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Российский футболист ассистировал Дугласу Сантосу.

Глушенков продлил серию с результативными действиями в чемпионате России до шести матчей подряд.

По данным Opta, 27-летний полузащитник стал первым игроком «Зенита» с 2021 года, которому удалось добиться такого результата. Последним был Артем Дзюба, который забивал или отдавал голевые передачи в восьми матчах РПЛ подряд.