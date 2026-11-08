«Зенит» — «Ростов»: Луис Энрике забил ударом в девятку из-за пределов штрафной

Нападающий «Зенита» Луис Энрике вывел свою команду вперед в матче 14-го тура РПЛ против «Ростова» — 2:1.

На 58-й минуте бразилец пробил из-за пределов штрафной ростовчан в дальний от себя левый верхний угол ворот.

Гол в ворота «Ростова» стал для Энрике третьим в сезоне-2026/27.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».