Тренер «Ростова» Кириченко о матче с «Зенитом»: «Мы однозначно заслужили ничью»

Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

«Я считаю, что мы однозначно заслужили ничью. Особенно за второй тайм, где мы достаточно много владели мячом и в какой-то момент, к сожалению, наверное, чуть-чуть переоценили себя.

В принципе, гол «Зенита» начался с нашего обреза, неаккуратного действия. Но в целом я считаю, что мы заслужили это очко, и здесь никаких сомнений в этом для меня нет», — сказал Кириченко на пресс-конференции.

«Зенит» с 31 очком после 14 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 19 очками идет шестым.

В следующем туре петербуржцы 21 ноября сыграют на выезде с «Рубином», а ростовчане 20 ноября примут «Крылья Советов».