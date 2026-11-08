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Тренер «Ростова» Кириченко о матче с «Зенитом»: «Мы однозначно заслужили ничью»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

«Я считаю, что мы однозначно заслужили ничью. Особенно за второй тайм, где мы достаточно много владели мячом и в какой-то момент, к сожалению, наверное, чуть-чуть переоценили себя.

В принципе, гол «Зенита» начался с нашего обреза, неаккуратного действия. Но в целом я считаю, что мы заслужили это очко, и здесь никаких сомнений в этом для меня нет», — сказал Кириченко на пресс-конференции.

«Зенит» с 31 очком после 14 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 19 очками идет шестым.

В следующем туре петербуржцы 21 ноября сыграют на выезде с «Рубином», а ростовчане 20 ноября примут «Крылья Советов».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:2
Ростов

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Дмитрий Кириченко
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов 2 : 2
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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