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Зенит — Ростов: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 14 тура РПЛ 8 ноября 2026

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Сегодня, 09:00

«Зенит» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 14-го тура чемпионата России.

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Зенит» — «Ростов».
Новое Ранее
9:35

«Зенит» — «Ростов»: потери

У «Зенита» травмирован полузащитник Александр Ерохин, а вратарь Даниил Одоевский болеет. Завершает восстановление после повреждения хавбек Вендел. «Ростову» по состоянию здоровья не помогут полузащитник Илья Жбанов и игрок обороны Герман Игнатов.

9:30

«Зенит» — «Ростов»: личные встречи

«Зенит» выиграл в семи последних официальных матчах соперников. Пять побед петербургский клуб одержал на уровне РПЛ и две в Кубке страны. Но четыре победы в чемпионате команда Сергея Семака одержала с минимальным счетом — 1:0 (дважды) и 2:1 (дважды).

9:25

«Ростов»: форма в последних турах РПЛ

Дончане идут на серии из четырех туров без поражений, причем без пропущенных мячей. Команда Дмитрия Кириченко дома победила «Акрон» (1:0) и «Локомотив» (2:0), а на выезде разгромила махачкалинское «Динамо» (3:0). Также ростовчане в гостях сыграли вничью с «Балтикой» (0:0).

9:20

«Зенит»: форма в последних турах РПЛ

«Зенит» выиграл шесть минувших матчей в чемпионате, причем два последних всухую. Дома команда Сергея Семака обыграла «Локомотив» (2:1), «Ахмат» (3:2) и махачкалинское «Динамо» (2:0), на выезде — «Балтику» (3:2), «Краснодар» (3:2) и «Крылья Советов» (3:0). В играх с махачкалинцами и самарцами зенитовцы пять раз били пенальти, а забили три.

9:15

Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Ростов»

Игру «Зенита» и «Ростова» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

9:10

Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Ростов»

Матч команд Сергея Семака и Дмитрия Кириченко состоится в воскресенье, 8 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

9:05

В воскресенье, 8 ноября, «Зенит» и «Ростов» сыграют в матче 14-го тура премьер-лиги.

У команды Сергея Семака хорошая возможность упрочить лидерство в турнирной таблице. Во-первых, «Зенит» идет на серии из шести побед в чемпионате. Во-вторых, петербургский клуб побеждал дончан в семи последних «личках».

Впрочем, у ростовчан после назначения Дмитрия Кириченко на пост главного тренера дела пошли в гору. Дончане уже не пропускают в четырех матчах, а три из них выиграли. Да и гостевую ничью против «Балтики» нужно занести в актив Кириченко.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Ростов». Присоединяйтесь!

9:05

В воскресенье, 8 ноября «Зенит» на своем поле сыграет с «Ростовом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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