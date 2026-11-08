«Зенит» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 8 ноября, «Зенит» и «Ростов» сыграют в матче 14-го тура премьер-лиги.

У команды Сергея Семака хорошая возможность упрочить лидерство в турнирной таблице. Во-первых, «Зенит» идет на серии из шести побед в чемпионате. Во-вторых, петербургский клуб побеждал дончан в семи последних «личках».

Впрочем, у ростовчан после назначения Дмитрия Кириченко на пост главного тренера дела пошли в гору. Дончане уже не пропускают в четырех матчах, а три из них выиграли. Да и гостевую ничью против «Балтики» нужно занести в актив Кириченко.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Ростов». Присоединяйтесь!