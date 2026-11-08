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Сегодня, 09:00
«Зенит» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 14-го тура чемпионата России.
«Зенит» — «Ростов»: потери
У «Зенита» травмирован полузащитник Александр Ерохин, а вратарь Даниил Одоевский болеет. Завершает восстановление после повреждения хавбек Вендел. «Ростову» по состоянию здоровья не помогут полузащитник Илья Жбанов и игрок обороны Герман Игнатов.
«Зенит» — «Ростов»: личные встречи
«Зенит» выиграл в семи последних официальных матчах соперников. Пять побед петербургский клуб одержал на уровне РПЛ и две в Кубке страны. Но четыре победы в чемпионате команда Сергея Семака одержала с минимальным счетом — 1:0 (дважды) и 2:1 (дважды).
«Ростов»: форма в последних турах РПЛ
Дончане идут на серии из четырех туров без поражений, причем без пропущенных мячей. Команда Дмитрия Кириченко дома победила «Акрон» (1:0) и «Локомотив» (2:0), а на выезде разгромила махачкалинское «Динамо» (3:0). Также ростовчане в гостях сыграли вничью с «Балтикой» (0:0).
«Зенит»: форма в последних турах РПЛ
«Зенит» выиграл шесть минувших матчей в чемпионате, причем два последних всухую. Дома команда Сергея Семака обыграла «Локомотив» (2:1), «Ахмат» (3:2) и махачкалинское «Динамо» (2:0), на выезде — «Балтику» (3:2), «Краснодар» (3:2) и «Крылья Советов» (3:0). В играх с махачкалинцами и самарцами зенитовцы пять раз били пенальти, а забили три.
Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Ростов»
Игру «Зенита» и «Ростова» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Ростов»
Матч команд Сергея Семака и Дмитрия Кириченко состоится в воскресенье, 8 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.
В воскресенье, 8 ноября, «Зенит» и «Ростов» сыграют в матче 14-го тура премьер-лиги.
У команды Сергея Семака хорошая возможность упрочить лидерство в турнирной таблице. Во-первых, «Зенит» идет на серии из шести побед в чемпионате. Во-вторых, петербургский клуб побеждал дончан в семи последних «личках».
Впрочем, у ростовчан после назначения Дмитрия Кириченко на пост главного тренера дела пошли в гору. Дончане уже не пропускают в четырех матчах, а три из них выиграли. Да и гостевую ничью против «Балтики» нужно занести в актив Кириченко.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Ростов». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
5
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2