«Балтика» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд

«Балтика» и махачкалинское «Динамо» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.

«Балтика»: Латышонок, Гассама, Андерсон, Муйоколо, Бевеев, Беликов, Чивич, Шильцов, И. Петров, М. Петров, Хиль.

Запасные: Кукушкин, Варатынов, Кирш, Муфи, Рядно, Мурид, Мендель, Ковач, Поспелов, Оффор, Порохов, Голенков.

«Динамо» Мх: Магомедов, Аларкон, Сандрачук, Алибеков, Апшацев, Хоссейннеджад, Кузяев, Зинович, Глушков, Сундуков, Миро.

Запасные: Карабашев, Кагермазов, Ахмедов, Джабраилов, Александров, Смелов, Лесовой, Магомедов, Сердеров.

«Балтика» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками, «Динамо» Мх идет на 12-й строчке с 13 очками.

Матч «Балтика» — «Динамо» Мх пройдет в воскресенье, 8 ноября на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.30 (мск).