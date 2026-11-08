«Балтика» — «Динамо» Махачкала: гости открыли счет на 4-й минуте

Махачкалинское «Динамо» открыло счет в выездном матче с «Балтикой» в 14-м туре РПЛ — 1:0.

На 4-й минуте гол забил Кирилл Зинович.