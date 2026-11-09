Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке «Динамо» после победы над «Балтикой»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев бурно отреагировал на победу своей команды в гостевом матче 14-го тура чемпионата России с «Балтикой» (1:0).

50-летний специалист запрыгнул на стол гостевой раздевалки с победным жестом.

«Динамо» прервало серию из шести матчей без побед в РПЛ — пять поражений и одна ничья. Команда занимает 11-е место в таблице чемпионата России с 16 очками после 14 встреч.

Евсеев работает с «Динамо» с декабря 2025 года.