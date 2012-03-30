Юрий Белоус: "Как только деньги придут, задолженности будут погашены"

Генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус рассказал о ситуации с финансированием клуба. Напомним, ряд игроков команды жалуется на длительные задержки по зарплатам.

- Необходимо разграничивать зарплату, которая выплачивается исправно, и дополнительные выплаты: Доплаты выплачиваются футболистам из "Фонда развития донского спорта" за их спортивные показатели, - приводит "Деловой квартал" слова Белоуса. - Но в настоящее время у фонда нет наполнения финансами со стороны спонсоров. И, как только деньги придут, задолженности будут погашены.

Речь идет в первую очередь о травмированном вратаре Деяне Радиче, с которым, к слову, клуб поступил благородно: его контракт заканчивался в декабре прошлого года, но был продлен на год, а это почти 400 тысяч долларов. При том что и лечение, и реабилитация в Германии были оплачены клубом. За прошлый год доплаты ему не перечислялись с июля, но премиальные начислены, как и всем футболистам, и все это будет выплачено. Все соответствующие заверения от клуба он получил. К сожалению, профессия футболиста крайне травматична, и остается пожелать ему только здоровья.

Что касается Драгана Блатняка, то он поступил крайне непрофессионально: не выходя на поле с июля и имея предложения от других клубов, пожелал остаться в молодежной команде, тренироваться с 17-18-летними ребятами и получать здесь деньги. К сожалению, в основной состав по спортивным показателям он не проходит.

Причина непростой ситуации в том, что в настоящее время клуб выплачивает долги за 2008, 2009, 2010 годы. Помощь из областного бюджета поступает в полном объеме, но она не может идти на зарплаты и доплаты игрокам, а направлена на финансирование детского спорта, питание спортсменов, перелеты и сопутствующие расходы. Перед играющими футболистами задержки в выплатах не столь значительные. Я сам получал выплаты в полном объеме только в июне, а спекуляции прессы на эту тему используются для решения их инициаторами собственных корыстных интересов. К сожалению, в этот процесс втянуты и футболисты.