20 лучших голов Андрея Аршавина в составе "Зенита". Видео

Сегодня, 29 мая, экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин отмечает свое 38-летие. Официальный Твиттер сине-бело голубых опубликовал 20 лучших голов бывшего футболиста и ныне тренера детской академии питерцев.

Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 по 2009 год, а также в сезоне 2012/13 и с 2013 по 2015 год. В общей сложности 38-летний бывший футболист провел 291 матч за питерцев, забил 57 голов и отдал 90 голевых передач.

«Зенит-ТВ» показывает 20 лучших голов Андрея Аршавина в составе сине-бело-голубых! 💙 pic.twitter.com/egXFHrE4DV — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 29 мая 2019 г.

"С днем рождения, легенда". "Зенит" поздравил Аршавина с 38-летием