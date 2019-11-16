Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов выложил фотографию с другими бывшими игроками красно-белых Дмитрием Аленичевым и Андреем Тихоновым с матча сборных России и Бельгии в отборочном турнире Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

— И вновь 16 ноября в Питере! Кто знает — тот поймет! — написал Титов в Instagram.

16 ноября 1996 года в Санкт-Петербурге состоялся золотой матч чемпионата России между «Спартаком» и «Аланией» (2:1), в котором они приняли участие.

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