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15 лет эпичному дерби. Романцев и Бесчастных против «Спартака», дубли Бояринцева и Кавенаги

20:08
Фернандо Кавенаги. Фото Татьяна Дорогутина
Фернандо Кавенаги. Фото Татьяна Дорогутина

Сегодня исполнилось 15 лет матчу чемпионата России-2005 между «Спартаком» и «Динамо». Красно-белые выиграли ту встречу со счетом 5:1. Дубли сделали аргентинский нападающий Фернандо Кавенаги и хавбек Денис Бояринцев. В составе бело-голубых вышли два бывших спартаковских футболиста — вратарь Максим Левицкий и нападающий Владимир Бесчастных. Возглавлял «Динамо» Олег Романцев, до этого приводивший «Спартак» к девяти чемпионским титулам в СССР и России.

Спартак — Динамо

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