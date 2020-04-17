15 лет эпичному дерби. Романцев и Бесчастных против «Спартака», дубли Бояринцева и Кавенаги
Сегодня исполнилось 15 лет матчу чемпионата России-2005 между «Спартаком» и «Динамо». Красно-белые выиграли ту встречу со счетом 5:1. Дубли сделали аргентинский нападающий Фернандо Кавенаги и хавбек Денис Бояринцев. В составе бело-голубых вышли два бывших спартаковских футболиста — вратарь Максим Левицкий и нападающий Владимир Бесчастных. Возглавлял «Динамо» Олег Романцев, до этого приводивший «Спартак» к девяти чемпионским титулам в СССР и России.
?? Ретро-обзор старейшего дерби России из 2005-го! ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 17, 2020
? Олег Романцев против @fcsm_official, дубли Дениса Бояринцева и @fercaveoficial, комментарии Максима Левицкого и Егора Титова! ?
Вы должны это видеть! ?#ВЭтотДень #ИсторияРПЛ #СпартакДинамо #Спартак #Динамо #РПЛ pic.twitter.com/IkReFKBh94