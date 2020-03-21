10 простых советов от ЦСКА, которые помогут сохранить здоровье и позитивный настрой

Instagram ЦСКА напомнил, как стоит вести себя и на что обратить особенное внимание во время эпидемии коронавируса. Московский клуб выделил 10 пунктов.

1. Воздержаться от поездок за рубеж.

2. Работайте удаленно.

3. Сделайте небольшой запас продуктов.

4. Используйте личный транспорт.

5. Находясь в общественном месте, старайтесь лишний раз не прикасаться к поручням.

6. Если вы находитесь в общественном месте, постарайтесь держаться от окружающих вас людей как минимум на расстоянии метра.

7. Откажитесь от рукопожатий.

8. Держите руки подальше от лица.

9. Если вы в здоровы, то в маске нет необходимости.

10. Не поддавайтесь панике и будьте здоровы.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется