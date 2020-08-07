«10 голов пропустил, и говорит, что доволен!» Карпин разнес 17-летнего вратаря «Ростова», игравшего с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в жесткой форме высказался по поводу голкипера молодежной команды Дениса Попова. 17-летний вратарь вышел на поле в матче прошлого сезона против «Сочи». Из-за массовых заражений коронавирусом дончане выставили на игру футболистов из академии и молодежки, преимущественно в возрасте 16-17 лет, и уступили 1:10. Попов пропустил 10 голов, но установил рекорд РПЛ по числу сейвов (15) и был назван лучшим игроком матча.

В интервью передаче «Коммент шоу» на YouTube Карпина спросили по поводу молодых участников той игры.

— Вы увидели в ком-то из этих ребят реальную перспективу?

— По этой игре нет.

— А вообще?

— А вообще надо смотреть. А по этой игре — ну какую перспективу можно увидеть? В том, что в Попова 15 раз попали и 10 раз не попали?

— Он стал героем Ростова!

— Для вас он стал героем. Что он сделал? 10 мячей пропустил и еще говорит, что в принципе, он доволен игрой! По флеш-интервью он так сказал. Я с Виталичем (тренером вратарей Виталием Кафановым) говорил после игры, я сказал: «Виталич, ну это как вообще?!». Это за гранью уже: вратари, которые пропускают один гол, всегда себя винят. В любом голе абсолютно, даже в том, в котором невозможно ничего сделать. А этот пропустил десять, из них 5-6 мог не пропустить — там были ошибки. И он говорит, что доволен игрой!

— А вы с ним разговаривали?

— Я нет, Виталич разговаривал.

— И что ответил?

— Не знаю, какая разница, что он ответил? Кафанов ему все сказал, что нужно. Сто процентов.