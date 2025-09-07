Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Лига PARI (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Уведомления
Главная
Футбол

7 сентября 2025, 11:41

В «Шумбрате» рассказали, как футболисты команды спасли людей после ДТП

Микеле Антонов
Корреспондент

В пресс-службе любительского клуба «Шумбрат» рассказали «СЭ» о спасении людей после автомобильной аварии.

В субботу, 6 сентября команда «Шумбрат» возвращалась в Саранск из Саратова после матча против «Сокол-М» (3:2). По пути они сделали остановку и вышли из автобуса. Однако в этот момент произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого одна из машин загорелась.

«Команда сработала скоординированно и сплоченно. Футболисты проявили характер. Не зря наши игроки и тренерский штаб проходят курсы по оказанию первой медицинской помощи. У водителя машины пожилого возраста, которая развернулась, сразу уточнили состояние здоровья. Когда дедушка, который был за рулем сказал, что у него болит спина, было принято решение не вытаскивать его из автомобиля, а дождаться прибытия экстренных служб. Параллельно вытаскивали людей из другой машины, оттаскивали на безопасное расстояние, обогревали и также ждали прибытия экстренных служб. В загоревшейся машине были два человека: у одного пострадавшего были проблемы с голеностопом, у второго — проблемы с коленом. Все живы, с игроками команды тоже все в порядке», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Шумбрата».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Популярное видео
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • spartsmen

    Молодцы! Но навыки оказания первой помощи у рядовых граждан напрочь отсутствуют. Элементарно не знают, как спасти от кровопотери.

    07.09.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 21 14 4 3 42-16 46
    2
    		 Зенит 21 13 6 2 38-14 45
    3
    		 Локомотив 21 11 8 2 43-29 41
    4
    		 Балтика 21 10 9 2 26-9 39
    5
    		 ЦСКА 21 11 3 7 31-23 36
    6
    		 Спартак 21 10 5 6 33-30 35
    7
    		 Динамо 21 8 6 7 36-27 30
    8
    		 Рубин 21 8 5 8 22-25 29
    9
    		 Ахмат 21 7 6 8 26-28 27
    10
    		 Акрон 21 5 7 9 26-33 22
    11
    		 Ростов 21 5 7 9 17-24 22
    12
    		 Динамо Мх 21 5 6 10 11-24 21
    13
    		 Пари НН 21 6 2 13 18-31 20
    14
    		 Кр. Советов 21 5 5 11 22-40 20
    15
    		 Оренбург 21 4 6 11 21-31 18
    16
    		 Сочи 21 2 3 16 20-48 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.03 13:45 Ахмат – Ростов - : -
    21.03 16:00 ЦСКА – Динамо Мх - : -
    21.03 18:15 Краснодар – Пари НН - : -
    21.03 20:30 Балтика – Сочи - : -
    22.03 13:45 Оренбург – Спартак - : -
    22.03 16:00 Динамо – Зенит - : -
    22.03 16:30 Кр. Советов – Рубин - : -
    22.03 19:00 Локомотив – Акрон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 12
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Ильзат Ахметов
    Ильзат Ахметов

    Крылья Советов

    		 5
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 19 1 2
    Виктор Мелехин
    Виктор Мелехин

    Ростов

    		 20 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 19 1 7
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости