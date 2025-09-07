В «Шумбрате» рассказали, как футболисты команды спасли людей после ДТП
В пресс-службе любительского клуба «Шумбрат» рассказали «СЭ» о спасении людей после автомобильной аварии.
В субботу, 6 сентября команда «Шумбрат» возвращалась в Саранск из Саратова после матча против «Сокол-М» (3:2). По пути они сделали остановку и вышли из автобуса. Однако в этот момент произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого одна из машин загорелась.
«Команда сработала скоординированно и сплоченно. Футболисты проявили характер. Не зря наши игроки и тренерский штаб проходят курсы по оказанию первой медицинской помощи. У водителя машины пожилого возраста, которая развернулась, сразу уточнили состояние здоровья. Когда дедушка, который был за рулем сказал, что у него болит спина, было принято решение не вытаскивать его из автомобиля, а дождаться прибытия экстренных служб. Параллельно вытаскивали людей из другой машины, оттаскивали на безопасное расстояние, обогревали и также ждали прибытия экстренных служб. В загоревшейся машине были два человека: у одного пострадавшего были проблемы с голеностопом, у второго — проблемы с коленом. Все живы, с игроками команды тоже все в порядке», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Шумбрата».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|21
|14
|4
|3
|42-16
|46
|
2
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|38-14
|45
|
3
|Локомотив
|21
|11
|8
|2
|43-29
|41
|
4
|Балтика
|21
|10
|9
|2
|26-9
|39
|
5
|ЦСКА
|21
|11
|3
|7
|31-23
|36
|
6
|Спартак
|21
|10
|5
|6
|33-30
|35
|
7
|Динамо
|21
|8
|6
|7
|36-27
|30
|
8
|Рубин
|21
|8
|5
|8
|22-25
|29
|
9
|Ахмат
|21
|7
|6
|8
|26-28
|27
|
10
|Акрон
|21
|5
|7
|9
|26-33
|22
|
11
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|17-24
|22
|
12
|Динамо Мх
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|
13
|Пари НН
|21
|6
|2
|13
|18-31
|20
|
14
|Кр. Советов
|21
|5
|5
|11
|22-40
|20
|
15
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|
16
|Сочи
|21
|2
|3
|16
|20-48
|9
|21.03
|13:45
|Ахмат – Ростов
|- : -
|21.03
|16:00
|ЦСКА – Динамо Мх
|- : -
|21.03
|18:15
|Краснодар – Пари НН
|- : -
|21.03
|20:30
|Балтика – Сочи
|- : -
|22.03
|13:45
|Оренбург – Спартак
|- : -
|22.03
|16:00
|Динамо – Зенит
|- : -
|22.03
|16:30
|Кр. Советов – Рубин
|- : -
|22.03
|19:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Ильзат Ахметов
Крылья Советов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|19
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|20
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|19
|1
|7