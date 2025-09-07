В «Шумбрате» рассказали, как футболисты команды спасли людей после ДТП

В пресс-службе любительского клуба «Шумбрат» рассказали «СЭ» о спасении людей после автомобильной аварии.

В субботу, 6 сентября команда «Шумбрат» возвращалась в Саранск из Саратова после матча против «Сокол-М» (3:2). По пути они сделали остановку и вышли из автобуса. Однако в этот момент произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого одна из машин загорелась.

«Команда сработала скоординированно и сплоченно. Футболисты проявили характер. Не зря наши игроки и тренерский штаб проходят курсы по оказанию первой медицинской помощи. У водителя машины пожилого возраста, которая развернулась, сразу уточнили состояние здоровья. Когда дедушка, который был за рулем сказал, что у него болит спина, было принято решение не вытаскивать его из автомобиля, а дождаться прибытия экстренных служб. Параллельно вытаскивали людей из другой машины, оттаскивали на безопасное расстояние, обогревали и также ждали прибытия экстренных служб. В загоревшейся машине были два человека: у одного пострадавшего были проблемы с голеностопом, у второго — проблемы с коленом. Все живы, с игроками команды тоже все в порядке», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Шумбрата».