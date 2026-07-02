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Сегодня, 05:38

Пап Гуйе ушел из сборной Сенегала после поражения от Бельгии

Евгений Козинов
Корреспондент
Пап Гуйе.
Фото Reuters

Полузащитник «Вильярреала» Пап Гуйе после поражения от Бельгии (2:3 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 объявил о прекращении выступлений за сборную Сенегала.

«Позже я вернусь, чтобы сказать несколько слов по поводу вылета... Но уже сегодня заявляю, что пока у сборной остается этот тренерский штаб, я беру паузу в выступлениях за национальную команду», — написал футболист в социальной сети.

26-летний Гуйе играет за сборную Сенегала с 2021 года. В 45 матчах во всех турнирах он забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи. На ЧМ-2026 он принял участие в 4 матчах,отметившись дублем и голевой передачей против Ирака.

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с США, которые выиграли и Боснии и Герцеговины (2:0). Матч состоится в американском Сиэтле в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 23:00. Lumen Field (Сиэтл)
Бельгия
3:2
Сенегал
Николас Раскин и&nbsp;Юри Тилеманс после забитого пенальти.Бельгия была ужасна, но ее разбудил Лукаку. Тилеманс с Троссаром чуть не подрались, а потом выбили Сенегал
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Чемпионат мира по футболу 2026

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