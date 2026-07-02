США — Босния и Герцеговина: американцы остались в меньшинстве

Сборная США осталась в меньшинстве в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины.

В борьбе за мяч американский нападающий Фоларин Балогун наступил на голеностоп Тарику Мухаремовичу. После просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Рафаэль Клаусс на 64-й минуте показал красную карточку 24-летнему американцу, который в конце первого тайма открыл счет в этой встрече.

Игра проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США).

Победитель этого матча сыграет в 1/8 финала против Бельгии, которая в среду, 1 июля, в дополнительное время победила Сенегал (3:2 д.в.).