Рейна: «Прекрасно понимаем, какое влияние ЧМ-2026 может оказать на развитие футбола в США»

Полузащитник сборной США Джованни Рейна поделился эмоциями после победы над Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«В играх плей-офф все просто: побеждай или отправляйся домой. Мы полностью сосредоточены на каждом следующем сопернике и прекрасно понимаем, какое влияние этот турнир может оказать на развитие футбола в США», — приводит слова Рейны Yahoo Sports.

В 1/8 финала сборная США сыграет против Бельгии, которая победила Сенегал (3:2 д.в.). Матч состоится в американском Сиэтле в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.