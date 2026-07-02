США — Босния и Герцеговина: американцы в меньшинстве забили второй гол в матче ЧМ-2026

Сборная США забила второй гол в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины.

На 82-й минуте американский полузащитник Малик Тилльман прямым ударом со штрафного отправил мяч в сетку ворот боснийцев. Американцы с 64-й минуты играют вдесятером, так как Фоларин Балогун получил красную карточку.

Игра проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США).

Победитель этого матча сыграет в 1/8 финала против Бельгии, которая в среду, 1 июля, в дополнительное время победила Сенегал (3:2 д.в.).