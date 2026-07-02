Якин — о Петковиче: «Я очень ценю то, как он работает, как он относится к игрокам»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился мнением о бывшем наставнике команды Владимире Петковиче, который сейчас возглавляет сборную Алжира.

«Я очень ценю то, как он работает, как он относится к игрокам, а также то, как он позволяет им играть. Игроки сборной Швейцарии знают его, он знает большинство игроков. Это может быть как преимуществом, так и недостатком, но прошло пять лет, и наш стиль игры изменился и развился. Он помог команде выйти на многие турниры, так что спасибо ему, и я очень рад видеть его завтра», — сказал швейцарский тренер на пресс-конференции.

Петкович тренировал сборную Швейцарии в 2014-2021 годах.

Сборные Алжира и Швейцарии сыграют в 1/16 финала чемпионата мира-2026 3 июля.