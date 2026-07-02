Ниакате: «Камара не должен винить себя за пенальти, потому что проиграла вся команда, а не один человек»

Защитник сборной Сенегала Мусса Ниакате после матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии (2:3 д.в.) поддержал полузащитника Ламина Камара, после фола которого был назначен пенальти в ворота сенегальцев на 120-й минуте встречи.

«Да, все решилось в последние три минуты. Мы братья, и это гораздо больше, чем футбол. Мне тяжело видеть Ламина Камара в таком состоянии — вы сами видели, насколько он был подавлен, но мы братья не только в победах. Пять месяцев назад мы выиграли Кубок Африки и вместе радовались этому успеху. Сегодня мы проиграли — и проиграли все вместе. Ламин — еще молодой футболист. Я сказал ему, чтобы он не винил себя. Он не должен этого делать, потому что проиграла вся команда, а не один человек», — приводит слова Ниакате beIN Sports.

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с США, которые выиграли и Боснии и Герцеговины (2:0). Матч состоится в американском Сиэтле в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.