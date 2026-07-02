Гарсия после победы Бельгии над Сенегалом в матче ЧМ-2026 раскритиковал игру соперника при счете 2:0

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия после победы над Сенегалом (3:2 д.в.) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 заявил, что его команда ожидала изменения игры соперника после того, как счет стал 2:0 в пользу сенегальцев.

«Мы знаем такие команды: к концовке матча они теряют свою тактическую структуру. Понимали, что при счете 2:0 они сделают все, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. На мой взгляд, это серьезная ошибка. Напомните мне, если мы когда-нибудь будем вести 2:0, чтобы мы так не поступали.

После гола, который они пропустили, при счете 2:1 матч полностью изменился. И, конечно, было очень важно забить в компенсированное время с пенальти, который был абсолютно справедливо назначен», — приводит L'Equipe слова Гарсии.

В матче против Сенегала бельгийцы проигрывали 0:2, однако в конце основного времени забили два мяча, а в дополнительное время на 120+4-й минуте реализовали пенальти и одержали победу.

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.