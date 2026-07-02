Де ла Фуэнте: «Ямаль передает оптимизм, уверенность, спокойствие, и мне это нравится»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что ему нравятся оптимизм и уверенность нападающего команды Ламина Ямаля после его слов о непобедимости команды при выходе на пик формы в ходе финального турнира чемпионата мира-2026.

«Я думаю, он оптимистичный игрок, уверенный в своих возможностях и возможностях своих товарищей по команде. Мы знаем, каков наш потенциал. Мы знаем, как далеко мы можем зайти. Слова Ямаля в их контексте кажутся мне очень позитивными. Он передает оптимизм, уверенность, спокойствие, и мне это нравится.

Ламин может сыграть столько, сколько мы его попросим. Мы, как всегда, очень осторожно подходим к восстановлению всех игроков.

Не одно и то же — играть в очень требовательном матче, очень интенсивном и быстром, где вы можете сыграть только полчаса, и в других матчах, которые более комфортны, где вы можете сыграть 70 минут. Ламин в отличной форме. Вы видели, как он хочет играть», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

Испания сыграет с Австрией в 1/16 финала чемпионата мира-2026.