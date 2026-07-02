Тренер сборной Алжира Петкович: «В футболе не осталось настоящих секретов»

Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович поделился мыслями перед матчем 1/16 финала чемпионата мира-2026 со сборной Швейцарии 3 июля.

«Мир футбола стал универсальным. Все знают друг друга. В игре не осталось настоящих секретов. Я не думаю, что знание кого-то или кого-то еще является большим преимуществом, точно так же, как я знаю игроков, игроки знают меня, и это огромное удовольствие — встретиться с ними. Будет приятно встретиться и поприветствовать их, но после этого игроки выйдут на поле, и я, безусловно, ожидаю тяжелого матча, и чтобы выиграть, нам нужно выложиться на 120 процентов против очень достойной швейцарской команды.

Это матч между двумя командами, которые, безусловно, показывают хороший футбол. Это две стороны, которые, безусловно, захотят добиться результата. Швейцарии это нужно, потому что они публично заявили, что хотят выйти как минимум в четвертьфинал, а мы уже достигли двух огромных целей — не только вышли на чемпионат мира в целом, но и вышли из группы. Я очень хочу участвовать в этом матче, но я также очень хочу выиграть игру и продолжать движение вперед», — сказал 62-летний специалист на пресс-конференции.

Петкович тренировал сборную Швейцарии в 2014-2021 годах.