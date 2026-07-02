Почеттино считает несправедливым удаление Балогуна в матче с Боснией

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино не согласен с удалением нападающего Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины (2:0).

«Для меня это не удаление, никогда. После просмотра повтора по телевидению я окончательно убедился, что у него не было никакого умысла. Это обычный игровой эпизод, который произошел случайно. Здесь не было намерения нанести травму. Думаю, нам нужно обсудить возможность подачи апелляции. Было бы справедливо доказать, что это не удаление», — приводит слова Почеттино издание San Francisco Chronicle.

24-летний американец был удален на 64-й минуте встречи при счете 1:0 за наступ на голеностоп соперника во время борьбы за мяч.

По правилам ФИФА, апелляции на прямые красные карточки во время финальной стадии чемпионата мира не принимаются, поэтому Балогун точно пропустит матч 1/8 финала против Бельгии.

В 1/8 финала сборная США сыграет против Бельгии, которая победила Сенегал (3:2 д.в.). Матч состоится в американском Сиэтле в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.