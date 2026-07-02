Барбарез: «Мне жаль, что Босния не воспользовалась численным большинством в матче с США»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез прокомментировал поражение от США (0:2) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«США изначально были фаворитами — они хозяева турнира, у них сильный состав. Мы никогда не боялись роли андердога. Что касается слов Тима Ховарда и журналистов перед матчем меня вообще не волновали. Босния — маленькая страна, такое случается. Моим парням не нужна была дополнительная мотивация, когда на кону стоял выход в 1/8 финала чемпионата мира. Мне жаль, что не смогли воспользоваться численным большинством после 64-й минуты, но я горжусь тем, как команда боролась на этом турнире», — сказал Барбарез The Guardian.

В 1/8 финала сборная США сыграет против Бельгии, которая победила Сенегал (3:2 д.в.). Матч состоится в американском Сиэтле в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.