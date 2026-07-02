Тренер Перейра подтвердил свой уход из «Ноттингем Форест»
Витор Перейра прокомментировал информацию о том, что он покинул пост главного тренера «Ноттингем Форест».
«Сегодня конец моего пути в качестве главного тренера «Ноттингем Форест». Я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с этим невероятным футбольным клубом.
Хотя это решение стало для меня полной неожиданностью и без всякого предупреждения, я уважаю право клуба принимать решения, которые он считает лучшими для своего будущего.
Естественно, я разочарован и опечален. Я искренне верил в то, что мы строим вместе, и я ухожу с чувством гордости за все, чего мы достигли за последние месяцы.
Вместе мы пережили запоминающийся конец сезона. Мы обеспечили клубу место в Премьер-лиге, вышли в полуфинал Лиги Европы и создали моменты, которые останутся со мной навсегда.
Самое главное, я видел, как группа игроков росла в уверенности, вере и сплоченности. Наблюдать за их развитием, за тем, как они борются друг за друга и представляют этот клуб со страстью, было одним из самых полезных впечатлений в моей карьере.
Я хотел бы поблагодарить мой тренерский штаб, игроков, всех, кто работает за кулисами, и особенно болельщиков. С первого дня ваша страсть, преданность и непоколебимая поддержка заставляли меня чувствовать себя невероятно желанным гостем. Вы были с нами через все трудности и все успехи, и я всегда буду благодарен за это.
Я покидаю «Ноттингем Форест» без горечи или обиды — только с уважением, благодарностью и прекрасными воспоминаниями.
Футбол полон неожиданных моментов, и, хотя эта глава закончилась раньше, чем я ожидал, я всегда буду вспоминать свое время здесь с гордостью и любовью.
Я желаю игрокам, персоналу, болельщикам и всем в «Ноттингем Форест» успехов в будущем.
Это особенный клуб, и я искренне надеюсь, что он продолжит расти и достигать великих целей.
Спасибо за все, Витор Перейра», — цитирует PA заявление 57-летнего португальца.
Контракт с Перейрой действовал до 30 июня 2027 года. Он работал в «Ноттингем Форест» с февраля 2026 года. Под его руководством команда в 20 матчах одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
По данным СМИ, в контракте Перейры был пункт о расторжении в июне 2026 года, которым и воспользовались в «Ноттингем Форест».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|13-5
|15
|
2
|Арсенал
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|
3
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|16-5
|10
|
4
|Брентфорд
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
5
|Лидс
|5
|2
|3
|0
|7-3
|9
|
6
|Ливерпуль
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
7
|Эвертон
|5
|2
|3
|0
|6-3
|9
|
8
|Ньюкасл
|5
|2
|2
|1
|9-9
|8
|
9
|Халл Сити
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
10
|Челси
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|
11
|Ипсвич
|5
|2
|0
|3
|7-11
|6
|
12
|МЮ
|5
|1
|2
|2
|8-8
|5
|
13
|Нот. Форест
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
14
|Кристал Пэлас
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
15
|Сандерленд
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|
16
|Астон Вилла
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|
17
|Ковентри
|5
|1
|0
|4
|1-10
|3
|
18
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
19
|Тоттенхэм
|5
|0
|2
|3
|2-8
|2
|
20
|Фулхэм
|5
|0
|2
|3
|5-8
|2
|10.10
|14:30
|Арсенал – Лидс
|- : -
|10.10
|17:00
|Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|10.10
|17:00
|Челси – Борнмут
|- : -
|10.10
|17:00
|Ипсвич – Фулхэм
|- : -
|10.10
|17:00
|Сандерленд – Брайтон
|- : -
|10.10
|19:30
|МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|11.10
|16:00
|Кристал Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|11.10
|16:00
|Халл Сити – Эвертон
|- : -
|11.10
|18:30
|Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|12.10
|22:00
|Ковентри – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|4
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|П
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|2
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|4
|1
|1
|
|
Аксель Дисаси
Кристал Пэлас
|3
|1
|0