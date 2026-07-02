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Тренер Перейра подтвердил свой уход из «Ноттингем Форест»

Павел Лопатко

Витор Перейра прокомментировал информацию о том, что он покинул пост главного тренера «Ноттингем Форест».

«Сегодня конец моего пути в качестве главного тренера «Ноттингем Форест». Я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с этим невероятным футбольным клубом.

Хотя это решение стало для меня полной неожиданностью и без всякого предупреждения, я уважаю право клуба принимать решения, которые он считает лучшими для своего будущего.

Естественно, я разочарован и опечален. Я искренне верил в то, что мы строим вместе, и я ухожу с чувством гордости за все, чего мы достигли за последние месяцы.

Вместе мы пережили запоминающийся конец сезона. Мы обеспечили клубу место в Премьер-лиге, вышли в полуфинал Лиги Европы и создали моменты, которые останутся со мной навсегда.

Самое главное, я видел, как группа игроков росла в уверенности, вере и сплоченности. Наблюдать за их развитием, за тем, как они борются друг за друга и представляют этот клуб со страстью, было одним из самых полезных впечатлений в моей карьере.

Я хотел бы поблагодарить мой тренерский штаб, игроков, всех, кто работает за кулисами, и особенно болельщиков. С первого дня ваша страсть, преданность и непоколебимая поддержка заставляли меня чувствовать себя невероятно желанным гостем. Вы были с нами через все трудности и все успехи, и я всегда буду благодарен за это.

Я покидаю «Ноттингем Форест» без горечи или обиды — только с уважением, благодарностью и прекрасными воспоминаниями.

Футбол полон неожиданных моментов, и, хотя эта глава закончилась раньше, чем я ожидал, я всегда буду вспоминать свое время здесь с гордостью и любовью.

Я желаю игрокам, персоналу, болельщикам и всем в «Ноттингем Форест» успехов в будущем.

Это особенный клуб, и я искренне надеюсь, что он продолжит расти и достигать великих целей.

Спасибо за все, Витор Перейра», — цитирует PA заявление 57-летнего португальца.

Контракт с Перейрой действовал до 30 июня 2027 года. Он работал в «Ноттингем Форест» с февраля 2026 года. Под его руководством команда в 20 матчах одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

По данным СМИ, в контракте Перейры был пункт о расторжении в июне 2026 года, которым и воспользовались в «Ноттингем Форест».

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ФК Ноттингем Форест
Витор Перейра
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 МЮ 5 1 2 2 8-8 5
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 5 0 2 3 5-8 2
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.10 14:30 Арсенал – Лидс - : -
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм - : -
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон - : -
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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