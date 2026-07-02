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Сегодня, 05:45

Лапорта подтвердил, что предложение о трансфере Альвареса остается в силе

Павел Лопатко

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб сделал предложение о трансфере нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса, оно остается в силе.

«Деку сделал предложение о покупке Альвареса на определенную сумму. Он хотел перейти к нам еще с тех пор, как был в «Сити». Я разговаривал с совладельцем «Атлетико» Хилем Марином. Он сказал, что не планирует отпускать его, но предложение твердое, и мы настаиваем на нем.

Оно остается в силе, и сделка все еще может состояться, но предложение не бессрочное. «Атлетико» ответил отказом, потому что у них нет замены. Если они ее найдут, мы посмотрим», — цитирует Лапорту ESPN.

26-летний аргентинец Альварес заявил на прошлой неделе, что хочет покинуть «Атлетико» летом 2026 года. Интерес к футболисту проявляют «Барселона», «Реал», «Арсенал» и «ПСЖ».

Альварес играет за «Атлетико» с августа 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 нападающий в 49 матчах забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 100 миллионов евро.

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Хулиан Альварес
ФК Атлетико
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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