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Сегодня, 05:52

Тренер сборной Сенегала Тиав: «Пенальти не было»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав после поражения от Бельгии (2:3 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 заявил, что считает неправильным назначение пенальти на 120-й минуте. Сенегальцы по ходу основного времени вели в счете 2:0.

«Когда назначили пенальти, у нас была своя интерпретация. Мы посчитали, что пенальти не было. После этого игроки пытались оспорить решение, но они проявили уважение к арбитру, и одиннадцатиметровый был пробит. Именно этот пенальти выбил нас из турнира сегодня, но сейчас не время комментировать это», — цитирует L'Equipe Тиава.

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 23:00. Lumen Field (Сиэтл)
Бельгия
3:2
Сенегал
Николас Раскин и&nbsp;Юри Тилеманс после забитого пенальти.Бельгия была ужасна, но ее разбудил Лукаку. Тилеманс с Троссаром чуть не подрались, а потом выбили Сенегал
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Чемпионат мира по футболу 2026

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