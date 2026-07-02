Тренер сборной Сенегала Тиав: «Пенальти не было»

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав после поражения от Бельгии (2:3 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 заявил, что считает неправильным назначение пенальти на 120-й минуте. Сенегальцы по ходу основного времени вели в счете 2:0.

«Когда назначили пенальти, у нас была своя интерпретация. Мы посчитали, что пенальти не было. После этого игроки пытались оспорить решение, но они проявили уважение к арбитру, и одиннадцатиметровый был пробит. Именно этот пенальти выбил нас из турнира сегодня, но сейчас не время комментировать это», — цитирует L'Equipe Тиава.

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.