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5 июня, 13:23

В РФС обсуждают возможность проведения матча сборных России и Китая в 2027 году

Павел Лопатко

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что организация обсуждает возможность проведения товарищеского матча сборных России и Китая.

«Мы обсуждаем с Китайской футбольной ассоциаций проведение матча основных мужских сборных команд. Скорее всего, это уже в следующем году произойдет», — цитирует Дюкова ТАСС.

Сборная Китая занимает 94-е место в рейтинге Международной федерации футбола, российская команда — 36-е.

5 июня состоится BetBoom матч сборной Россия — Буркина-Фасо, а 9 июня — Россия — Тринидад и Тобаго.

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Источник: ТАСС
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Сборная России по футболу
Александр Дюков
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