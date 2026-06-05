В РФС обсуждают возможность проведения матча сборных России и Китая в 2027 году
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что организация обсуждает возможность проведения товарищеского матча сборных России и Китая.
«Мы обсуждаем с Китайской футбольной ассоциаций проведение матча основных мужских сборных команд. Скорее всего, это уже в следующем году произойдет», — цитирует Дюкова ТАСС.
Сборная Китая занимает 94-е место в рейтинге Международной федерации футбола, российская команда — 36-е.
5 июня состоится BetBoom матч сборной Россия — Буркина-Фасо, а 9 июня — Россия — Тринидад и Тобаго.
Источник: ТАСС
Новости