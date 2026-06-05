Чехия переиграла Гватемалу

Сборная Чехии выиграла у команды Гватемалы в товарищеском матче — 3:1. Игра прошла на арене «Спортс Иллюстрейтед Стэдиум» в Гаррисоне.

На 11-й минуте чешский нападающий Патрик Шик открыл счет. Перед перерывом гватемальцы отыгрались — отличился Виллиам Фаджардо. Во второй половине у чехов голами отметились Томаш Хоры и Денис Вишински.

Сборная Чехии готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Чехи попали в группу A, где сыграют с Кореей, ЮАР и Мексикой.

Товарищеский матч

Чехия — Гватемала — 3:1 (1:1)

Голы: Шик, 11 — 1:0. Фаджардо, 40 — 1:1. Хоры, 72 — 2:1. Вишински, 79 — 3:1.