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Сегодня, 04:56

Чехия переиграла Гватемалу

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Чехии выиграла у команды Гватемалы в товарищеском матче — 3:1. Игра прошла на арене «Спортс Иллюстрейтед Стэдиум» в Гаррисоне.

На 11-й минуте чешский нападающий Патрик Шик открыл счет. Перед перерывом гватемальцы отыгрались — отличился Виллиам Фаджардо. Во второй половине у чехов голами отметились Томаш Хоры и Денис Вишински.

Сборная Чехии готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Чехи попали в группу A, где сыграют с Кореей, ЮАР и Мексикой.

Товарищеский матч

Чехия — Гватемала — 3:1 (1:1)

Голы: Шик, 11 — 1:0. Фаджардо, 40 — 1:1. Хоры, 72 — 2:1. Вишински, 79 — 3:1.

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Сборная Гватемалы по футболу
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