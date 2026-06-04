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4 июня, 19:10

Франция — Кот-д`Ивуар: прямая трансляция товарищеского матча

Франция и Кот-д`Ивуар сыграют в товарищеском матче 4 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Reuters

Сборные Франции и Кот-д`Ивуар сыграют в товарищеском матче в четверг, 4 июня. Игра состоится на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.10 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Франция — Кот-д`Ивуар можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию матча в России покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

Обе команды — участники чемпионата мира по футболу-2026. Франция сыграет в группе I с Сенегалом, Ираком и Норвегией, а Кот-д`Ивуар — в группе Е c Германией, Кюрасао и Эквадором.

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Футбол
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
Сборная Франции по футболу
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