Сборные Грузии и Бахрейна встретятся в товарищеском матче в пятницу, 5 июня. Игра будет проходить на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за результатами товарищеских игр сборных можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч Грузия — Бахрейн покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Грузия провела три товарищеских матча в 2026 году: сыграла вничью с Израилем (2:2) и Румынией (1:1) и победила Литву (2:0). Для Бахрейна предстоящий матч станет первым в 2026 году, предыдущая игра команды состоялась в декабре 2025 года, тогда Бахрейн победил Судан со счетом 3:1.

В мировом рейтинге национальных команд ФИФА Грузия находится на 72-м месте, а Бахрейн — на 91-м.