Сборные Белоруссии и Сирии встретятся в товарищеском матче в пятницу, 5 июня. Игра будет проходить на Национальном стадионе в Минске, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за результатами товарищеских игр сборных можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч Белоруссия — Сирия покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

В мировом рейтинге ФИФА Белоруссия находится на 97-м месте, Сирия — на 84-м. В предыдущий раз команды встречались в 2022 году, тогда белорусы одержали победу со счетом 1:0.

Белоруссия провела два товарищеских матча в 2026 году, победив Кипр со счетом 1:0 и Армению со счетом 2:1. Сирия провела одну игру, разгромив Афганистан в отборе Кубка Азии (5:1).

Во вторник, 9 июня, Белоруссия встретится с Буркина-Фасо, а Сирия — с Бахрейном.