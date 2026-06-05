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Сегодня, 18:45

Белоруссия — Сирия: где смотреть онлайн-трансляцию товарищеского матча в России

Сборные Белоруссии и Сирии проведут товарищеский матч
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Белоруссии и Сирии встретятся в товарищеском матче в пятницу, 5 июня. Игра будет проходить на Национальном стадионе в Минске, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за результатами товарищеских игр сборных можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч Белоруссия — Сирия покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

В мировом рейтинге ФИФА Белоруссия находится на 97-м месте, Сирия — на 84-м. В предыдущий раз команды встречались в 2022 году, тогда белорусы одержали победу со счетом 1:0.

Белоруссия провела два товарищеских матча в 2026 году, победив Кипр со счетом 1:0 и Армению со счетом 2:1. Сирия провела одну игру, разгромив Афганистан в отборе Кубка Азии (5:1).

Во вторник, 9 июня, Белоруссия встретится с Буркина-Фасо, а Сирия — с Бахрейном.

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Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Сирии по футболу
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