«Локомотив» разгромил «Краснодар». «Быки» не готовы к Лиге Европы?

«Игра — дерьмо», — оценил Берг, а команда Марко Николича удивила.

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» — «Краснодар» — 4:0 (4:0)

Голы: Жемалетдинов, 3 (1:0). Лисакович, 14 (2:0). Игнатьев, 32 (3:0). Игнатьев, 42 (4:0).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Куликов, 66), Чорлука, Рыбус, Паблу, Крыховяк, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Камано, Лисакович (Эдер, 82).

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Чернов, Кабелла, Классон, Вилена (Газинский, 60), Олссон, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 46), Кайо, Берг (Ионов, 67).

Предупреждения: Крыховяк, 27. Камано, 28.

11 февраля. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».

Ровно за неделю до первого матча 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» команда Мурада Мусаева провалила генеральную репетицию, уступив «Локомотиву» — 0:4. Все четыре гола москвичи забили в первом тайме, лишив встречу какой-либо интриги.

Понятно, что товарищеские матчи не чета официальным, к ним не стоит относиться чересчур серьезно. Однако тревожный звоночек определенно прозвучал. Все-таки это не игра в начале или середине сборов, а контрольный прогон перед официальным вступлением в сезон.

Может, результат — случайность, а «Локомотиву» просто чуть больше повезло в абсолютно равном матче? Нет. С самого начала встречи железнодорожники выглядели мобильнее, сплоченнее, сконцентрированнее, так что счет стал логичным отражением происходившего на поле.

В атаке у «Краснодара» порой что-то клеилось, высокий прессинг время от времени приносил пользу, пару отличных моментов команда до перерыва создала. Но игра в обороне — это какой-то кошмар. Не выручал Городов, пропуская в ближний угол и заставляя вспоминать о травмированном Сафонове. Дыра зияла по центру защиты: посмотрите первый гол Жемалетдинова, забитый без помех метров с восьми, а в истории с мячом Лисаковича белорус спокойно разобрался один в один с Мартыновичем. Ужасную потерю перед третьим голом совершил Смольников, а Чернов не поспел за рывком Игнатьева. В общем, все оказались «хороши». Против хорватов такая игра в обороне станет катастрофой.

При этом «быки» получили оплеуху от команды, в которой не могли сыграть Живоглядов, Баринов, Миранчук, Смолов и Зе Луиш.

«Игра — дерьмо. Мы действуем сами по себе, а не как единое целое», — рубил правду-матку в перерыве трансляции Маркус Берг. Так что переводчик даже смягчил жесткое определение до «играем из рук вон плохо».

Гол и две голевые передачи Рифата Жемалетдинова, точный удар Виталия Лисаковича и дубль Влада Игнатьева — смотри обзор контрольного матча #ЛокоКраснодар, в котором мы победили со счётом 4:0 ? pic.twitter.com/MKrjKUhuhU — «Локомотив» (@fclokomotiv) February 11, 2021

После перерыва уже некоторое преимущество было у южан, однако даже один мяч отыграть им не удалось.

У «Краснодара», помимо Сафонова, в итоге не приняли участия в двух матчах дня (второй состав обыграл тбилисское «Динамо» — 3:2) Петров, Рамирес и Ари. Похоже, в следующий четверг против хорватов их ждать не стоит.

«Локомотив» же приятно удивил. Команда играла быстро, агрессивно, неплохо комбинировала у чужой штрафной и уверенно использовала моменты. Стоит отметить и уверенные действия молодых — Мухина в опорной зоне и Рыбчинского на непривычной позиции правого защитника. И связку в нападении Камано — Жемалетдинов — Лисакович. Особенно хорош в этот день был россиянин, забивший гол, отдавший две голевые передачи и хорошо разогнавший атаку в случае с четвертым голом.

Мусаеву же будет о чем подумать. При этом, как он сам заметил в послематчевом интервью, возможно, такой щелчок по носу будет как раз полезен перед возобновлением сезона.