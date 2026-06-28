Аргентина обыграла Иорданию и одержала третью победу в группе ЧМ-2026, Месси забил один гол

Сборная Аргентины победила Иорданию в матче 3-го тура группового турнира ЧМ-2026 — 3:1.

На 19-й минуте счет открыл полузащитник аргентинцев Джовани Ло Сельсо. Спустя 12 минут Лаутаро Мартинес с пенальти удвоил преимущество команды.

На 55-й минуте Муса Аль-Таамари отыграл один мяч, а окончательный счет на 80-й минуте установил Лионель Месси, который вышел на замену во втором тайме. 39-летний форвард забил свой шестой гол на ЧМ-2026.

Аргентина с 9 очками заняла первое место в группе J. В 1/16 финала южноамериканцы сыграют с Кабо-Верде.

Иордания (0 очков) потерпела три поражения и покинула чемпионат мира.