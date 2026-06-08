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8 июня, 23:26

Экс-защитник сборной Габона Мусаву-Кинг скончался в 34 года

Руслан Минаев

Бывший защитник сборной Габона Иронду Мусаву-Кинг найден мертвым возле своего дома в столице страны Либревиле. Ему было 34 года.

О смерти защитника сообщила Габонская федерация футбола, не уточнив подробности произошедшего.

«Уход такой знаковой фигуры для габонского футбола при обстоятельствах, которые еще предстоит выяснить, оставляет большую пустоту в семье национального футбола», — говорится в заявлении федерации.

За карьеру Мусаву-Кинг играл во Франции за «Кан», «Тулузу», «Булонь», «Ле-Ман», испанскую «Гранада», итальянский «Удинезе», швейцарский «Санкт-Галлен» и индийский «Бенгалуру». Защитник завершил карьеру в 2022 году. За сборную Габона Мусаву-Кинг провел 14 матчей и принимал участие в Кубке африканских наций 2015 года.

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Сборная Габона по футболу
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