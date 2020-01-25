Главный тренер «Рейнджерса» Стивен Джеррард поделился впечатлениями от подписания контракта с форвардом Джермейном Дефо.

37-летний англичанин был арендован у «Борнмута», а 25 января подписал полноценный контракт до лета 2021 года.

— Это фантастическая новость, — цитирует Джеррарда официальный сайт клуба. — Это то, над чем мы работали в течение нескольких недель, и здорово, что у нас получилось это сделать. Это хорошая новость для болельщиков и всех, кто связан с клубом.

Он невероятный профессионал в своей работе на поле и за его пределами. Он по-прежнему вносит большой вклад в команду, и я надеюсь, что вместе мы сможем достичь успеха.