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УЕФА сохранил название Евро-2020 для турнира летом 2021 года

16:45
УЕФА сохранил название Евро-2020 для турнира летом 2021 года. Фото AFP
УЕФА сохранил название Евро-2020 для турнира летом 2021 года. Фото AFP

Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что после переноса проведения Евро-2020 на лето 2021 года турнир сохранит прежнее название. Решение было принято после тщательного внутреннего обзора, а также нескольких обсуждений с партнерами, и позволяет УЕФА сохранить первоначальное видение турнира по празднованию 60-летия чемпионата Европы по футболу (1960-2020).

Кроме того, это послужит напоминанием о том, что вся футбольная семья собралась вместе, чтобы отреагировать на чрезвычайные обстоятельства пандемии коронавируса и трудные времена, которые Европа и мир должны были пережить в 2020 году.

Этот выбор соответствует обязательству УЕФА сделать Евро-2020 у.е.ФА устойчивым и не создавать дополнительных объемов отходов. К моменту переноса турнира уже было выпущено много фирменного материала. Изменение названия события означало бы уничтожение и воспроизведение таких предметов.

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