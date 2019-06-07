Станислав Черчесов: "Газинского потеряли на несколько месяцев"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о сроках восстановления Юрия Газинского. Напомним, что полузащитник получил повреждение во время товарищеского матча с "Чертаново" (6:0).

– Состояние улучшалось с каждым днем. С 30 мы начали подготовку, каждый был в своем состоянии. Эти дни помогли в другое состояние. Об этом говорят и объективные показатели, и субъективные. Нас расстроила травма Газинского, который вчера был в Мюнхене, мы общались с ним. Сегодня у него должна была быть операция. Думаю, на несколько месяцев мы его потеряли. Завтра будет игра, в которой нужно выполнять задания. (Александр Рогулев)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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