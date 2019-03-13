18:50 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Ломбардо стал ассистентом Манчини в сборной Италии

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В тренерский штаб сборной Италии вошел Аттилио Ломбардо, сообщает официальный Твиттер команды. Он стал ассистентом главного тренера Роберто Манчини.

53-летний Аттилио Ломбардо провел 19 матчей за сборную страны и забил три мяча. В качестве тренера он был ассистентом Манчини в "Манчестер Сити" и "Галатасарае" и ассистентом Роберто Ди Маттео в "Шальке".

Последним местом работы специалиста был "Торино", где он входил в тренерский штаб Синиши Михайловича.

 

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