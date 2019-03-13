Ломбардо стал ассистентом Манчини в сборной Италии

В тренерский штаб сборной Италии вошел Аттилио Ломбардо, сообщает официальный Твиттер команды. Он стал ассистентом главного тренера Роберто Манчини.
53-летний Аттилио Ломбардо провел 19 матчей за сборную страны и забил три мяча. В качестве тренера он был ассистентом Манчини в "Манчестер Сити" и "Галатасарае" и ассистентом Роберто Ди Маттео в "Шальке".
Последним местом работы специалиста был "Торино", где он входил в тренерский штаб Синиши Михайловича.
#Azzurri 🇮🇹– Italy (@azzurri) 13 марта 2019 г.
➡️ Attilio #Lombardo joins #Mancini's backroom staff as an assistant coach. #VivoAzzurro pic.twitter.com/DpwlV8Gc1f
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