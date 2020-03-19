Известный британский специалист, бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп в интервью «СЭ» отметил, что перенос Евро на один год стало верным решением.

— Во вторник на год перенесли чемпионат Европы. Ожидали?

— Это единственно верное решение. Все очень-очень серьезно, нет шансов, что мы смогли бы провести летом Евро с этим вирусом, это невозможно. Куда-то же надо переносить национальные чемпионаты.

— Кажется, что сдвиг Евро на 2021 год — плюс для сборной Англии.

— Сам по себе перенос крупного турнира — это плохо. Тем более из-за вируса. Но я согласен, что у нас сейчас растет фантастическое поколение, великолепная группа молодых футболистов. Думаю, что в следующем году игроки станут сильнее, Кейн наберет форму. Мы все ждем Евро, но главное — победить вирус. Люди важнее футбола.

— Чемпионат Англии приостановили, как и другие национальные турниры. «Ливерпуль» можно признать чемпионом?

— Нет, так ни в коем случае нельзя делать. Если признавать «Ливерпуль» чемпионом, то нужно фиксировать всю таблицу. Да, с титулом красных все ясно, но есть еще борьба за еврокубки и за выживание. Будет несправедливо, если вылетят те, кто сейчас на трех последних местах. И кто поднимется вместо них? В чемпионшипе ведь тоже борьба еще не завершена. Отменять сезон тоже нельзя, как сейчас говорят. Я надеюсь, что один-два месяца чемпионат побудет на паузе, а потом возобновится. Командам придется проводить матчи через два дня на третий, но что делать. (Гоша Чернов)

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