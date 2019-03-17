Головин покинул тренировку сборной до ее окончания

Полузащитник Александр Головин покинул тренировку сборной России в Новогорске после первых 15 минут. 22-летний футболист направился в тренажерный зал и продолжил работать индивидуально.

Сборная России в составе 9 игроков готовится к матчу отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией​. В подготовке принимают участие: Антон Шунин, Вячеслав Караваев, Мариу Фернандес, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Максим Беляев, Алексей Ионов, Ильзат Ахметов, Федор Чалов.

Встреча пройдет 21 марта в Брюсселе, на стадионе "Короля Бодуэна", начало – в 22.45 (мск).

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