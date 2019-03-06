Голодец возглавит наблюдательный совет Евро-2020

Как стало известно "СЭ", вице-премьер РФ Ольга Голодец в четверг с большой долей вероятности будет утверждена в качестве председателя наблюдательного совета чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге.

В сферу ответственности Голодец на посту вице-премьера РФ входят вопросы культуры и спорта. В состав правительства она вошла в мае 2018 года.

Матчи турнира пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 аренах в 12 городах разных ассоциаций УЕФА. Стадион в Санкт-Петербурге примет четыре игры: три встречи группового этапа и четвертьфинал. Если сборная России преодолеет отборочный этап, то проведет в Санкт-Петербурге минимум два матча Евро-2020. (Илья Андреев)