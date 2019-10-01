Джано получил вызов в сборную Грузии на отборочные матчи к Евро-2020
17:44
Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил вызов в сборную Грузии на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Ирландии (12 октября, Тбилиси) и Гибралтара (15 октября, Виктория), сообщает официальный сайт красно-белых.
После пяти сыгранных встреч Грузия с 4-мя очками располагается на 4-м месте в турнирной таблице группы D.
В текущем сезоне Джано провел 7 матчей за «Спартак» и отдал одну голевую передачу.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-10-01-dzhano_vyzvan_na_matchi_s_irlandiyey_i_gibraltarom/